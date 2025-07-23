Выигравший три золота чемпионата мира российский синхронист рассказал о страхе на турнире

Российский синхронист Мальцев о победе на ЧМ-2025: Сейчас мы переживали за все

Выигравший три золота чемпионата мира-2025 российский синхронист Александр Мальцев рассказал о страхе на турнире. Его слова в среду, 23 июля, приводит ТАСС.

«На чемпионате мира в 2019 году такого страха не было. Мы понимали, что если сделаем так, как можем, то все будет хорошо. А сейчас мы переживали за все: как нас примут, как будут работать новые правила», — поделился Мальцев. Спортсмен посчитал, что на этом турнире больше приходилось думать о внешних факторах, чем о собственном выступлении.

Ранее 23 июля Мальцев вместе соотечественницей Майей Гурбанбердиевой выиграл золотую медаль в технической программе микст-дуэтов. Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна, а замкнули тройку сильнейших итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро.

Последний раз Мальцев и Гурбанбердиева участвовали в чемпионате мира в 2019 году, завоевав два золота. На нынешнем мировом первенстве Мальцев выиграл еще два золота: в произвольной и технической программах, выступая сольно.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральными флагами.

