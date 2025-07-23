Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
19:30 (Мск)
Райлли Опелка
Вашингтон (м)
Магда Линетт
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Вашингтон (ж)
Зиря
Сегодня
18:30 (Мск)
Хайдук
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
17:20, 23 июля 2025Спорт

Выигравший три золота чемпионата мира российский синхронист рассказал о страхе на турнире

Российский синхронист Мальцев о победе на ЧМ-2025: Сейчас мы переживали за все
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Выигравший три золота чемпионата мира-2025 российский синхронист Александр Мальцев рассказал о страхе на турнире. Его слова в среду, 23 июля, приводит ТАСС.

«На чемпионате мира в 2019 году такого страха не было. Мы понимали, что если сделаем так, как можем, то все будет хорошо. А сейчас мы переживали за все: как нас примут, как будут работать новые правила», — поделился Мальцев. Спортсмен посчитал, что на этом турнире больше приходилось думать о внешних факторах, чем о собственном выступлении.

Ранее 23 июля Мальцев вместе соотечественницей Майей Гурбанбердиевой выиграл золотую медаль в технической программе микст-дуэтов. Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна, а замкнули тройку сильнейших итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро.

Последний раз Мальцев и Гурбанбердиева участвовали в чемпионате мира в 2019 году, завоевав два золота. На нынешнем мировом первенстве Мальцев выиграл еще два золота: в произвольной и технической программах, выступая сольно.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральными флагами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актер из «Слова пацана» ушел на СВО после ареста по делу о разбое с убийством. Что известно о его судьбе?

    Автор санкций США призвал передать Украине замороженные активы России

    Пашинян захотел изменить устав Армянской церкви с одной целью

    У полковника СБУ нашли квартиры на фоне борьбы Киева с антикоррупционными структурами

    Названы способы распознать маньяка

    В горах Сочи пройдет фестиваль традиционной русской кухни

    Россиянин из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде

    Представители Турции приехали на место переговоров РФ и Украины

    Еврокомиссия потребовала объяснений от Зеленского

    Россиянам раскрыли способ модно одеться в дождь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости