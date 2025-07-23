Российский синхронист Мальцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира

Синхронист Александр Мальцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев вместе соотечественницей Майей Гурбанбердиевой выиграл золотую медаль в технической программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне получили от судей 233,2100 балла. Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна (230,4634). Тройку сильнейших замкнули итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

Мальцев взял третью золотую медаль на нынешнем чемпионате мира. Ранее он победил в произвольной и технической программах, выступая сольно. Российский спортсмен теперь является семикратным чемпионом мира, а Гурбанбердиева — трехкратной победительницей мировых первенств.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. На счету российских спортсменов три золотые медали, все завоеваны с участием Мальцева.