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16:09, 23 июля 2025Спорт

Российский синхронист Мальцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира

Синхронист Александр Мальцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российский синхронист Александр Мальцев вместе соотечественницей Майей Гурбанбердиевой выиграл золотую медаль в технической программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне получили от судей 233,2100 балла. Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна (230,4634). Тройку сильнейших замкнули итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

Мальцев взял третью золотую медаль на нынешнем чемпионате мира. Ранее он победил в произвольной и технической программах, выступая сольно. Российский спортсмен теперь является семикратным чемпионом мира, а Гурбанбердиева — трехкратной победительницей мировых первенств.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. На счету российских спортсменов три золотые медали, все завоеваны с участием Мальцева.

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