Российский синхронист Мальцев выиграл третью золотую медаль на чемпионате мира

Российский синхронист Александр Мальцев вместе соотечественницей Майей Гурбанбердиевой выиграл золотую медаль в технической программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Россияне получили от судей 233,2100 балла. Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна (230,4634). Тройку сильнейших замкнули итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).
Мальцев взял третью золотую медаль на нынешнем чемпионате мира. Ранее он победил в произвольной и технической программах, выступая сольно. Российский спортсмен теперь является семикратным чемпионом мира, а Гурбанбердиева — трехкратной победительницей мировых первенств.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. На счету российских спортсменов три золотые медали, все завоеваны с участием Мальцева.