Олимпийская чемпионка сравнила синхрониста Мальцева с боксерами и бойцами ММА

Алла Шишкина сравнила синхрониста Александра Мальцева с боксерами и бойцами ММА

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оценила вторую победу российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бывшая спортсменка сравнила соотечественника с боксерами и бойцами смешанного стиля (ММА). «Даже эти мужики могут позавидовать внутреннему стержню Александра Мальцева», — отметила Шишкина.

Экс-синхронистка добавила, что после победы Мальцева не могла сдержать слез. «Потому что как спортсмен представляю, через что ему пришлось пройти», — заявила Шишкина.

Мальцев ранее выиграл произвольную программу и стал шестикратным чемпионом мира. До этого на турнире в Сингапуре россиянин взял золото в технической программе.