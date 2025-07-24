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11:04, 24 июля 2025Из жизни

Бизон отбился от стаи волков

В национальном парке США бизон отбился от волка, ударив его копытом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Йеллоустонском национальном парке в США бизон жестоко отомстил волку за нападение. Об этом сообщает Yahoo News.

Кадры, снятые гидом Билли Фабианом во время экотура, показывают, как волк из стаи получил мощный удар копытом в морду. «Это животное ранено», — говорит за кадром оператор, отмечая, что хищник не сразу пришел в себя после удара.

«Он мог сломать волку челюсть или нанести другие травмы», — написал Фабиан под видео, которое опубликовал в своем аккаунте в соцсетях. По его словам, удар копыта бизона может убить волка. Фабиан уточнил, что изначально стая пыталась отбить телят от стада бизонов, но после неудачи переключилась на истощенного взрослого самца.

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На кадрах видно, как часть стада наблюдает за схваткой с противоположного берега реки. Эксперты отмечают, что подобные столкновения между волками и бизонами в парке — обычное явление, но столь эффектные контрудары редко попадают на камеру.

Ранее сообщалось, что противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Ради спасения антилопа забралась на бегемота, но все равно стала жертвой хищных собак.

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