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06:30, 25 июля 2025Спорт

Фитнес-эксперт назвала альтернативы гантелям в домашних тренировках

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Фитне-эксперт Ольга Яблокова рассказала о том, чем можно заменить гантели во время домашних тренировок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что в домашних условиях можно выполнять болгарские выпады с собственным весом. «Данное упражнение отлично задействует ягодицы и мышцы бедер даже без дополнительного отягощения», — отметила она.

Яблокова также отметила, что можно выполнять присед с канистрой воды, а также жим на плечи, в котором роль гантелей будут выполнять пластиковые бутылки с водой объемом 1-2 литра. Также тренер посоветовала сделать разгибание на трицепс с книжками и тягу к низу живота с бутылками по 5 литров.

Ранее Яблокова дала советы тем, кто занимается бегом в жаркую погоду. Она отметила, что для тренировок лучше выбрать раннее утро или поздний вечер.

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