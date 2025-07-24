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12:29, 24 июля 2025Культура

Катя Лель наняла детективов и экстрасенсов для поисков пропавшего бывшего мужа

Певица Катя Лель наняла детективов во Франции для поисков бывшего супруга
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Катя Лель заявила, что наняла детективов для поисков ее пропавшего экс-супруга, бизнесмена Игоря Кузнецова. Об этом пишет StarHit.

В мае исполнительница сообщила, что Кузнецов пропал без вести во Франции. Мужчина перестал выходить на связь 13 апреля. Лель не общалась с бывшим мужем два года с момента развода, однако бизнесмен поддерживал общение с их общей дочерью Эмилией.

«Я все-таки верю, что чудо произойдет и он найдется. Работаем над этим, естественно. Скажу по секрету, что мы нашли во Франции детективов — они приступают к поискам», — рассказала Лель. По словам певицы, для этого ей пришлось задействовать «больших людей», имен которых она не назвала.

Лель добавила, что обращалась за помощью к нескольким экстрасенсам. Часть из них ответила, что Кузнецова уже нет в живых, но остальные дали певице надежду.

Ранее Катя Лель назвала стоимость исцеления человека с помощью ее дара. Артистка заявила, что может лечить людей с помощью сверхспособностей, возникших после встречи с представителями внеземной цивилизации.

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