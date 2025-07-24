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14:02, 24 июля 2025Экономика

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курсы евро и доллара к рублю выросли 24 июля
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Курс доллара впервые с начала июля поднялся выше 79 рублей, а евро достиг 93,5 рубля, свидетельствуют данные Investing.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, на ситуацию влияет ожидание завтрашнего решения Банка России по ключевой ставке, от которого большинство аналитиков ждет снижения показателя. При уменьшении стоимости фондирования экспортерам уже не надо будет продавать так много валюты. Сейчас ее «навес», как указывалось ранее, обеспечивает стабильность курса рубля.

Аналитики также отмечали, что при новом снижении ключевой ставки доллар может значительно укрепиться, достигнув как минимум 85 рублей.

Официальный курс американской валюты, установленный ЦБ РФ на 24 июля, составляет 78,45 рубля, европейской — 91,79 рубля.

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