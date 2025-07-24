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13:29, 24 июля 2025Россия

Матвиенко поддержала введение обязательного ЕГЭ по одному предмету для выпускников

Матвиенко поддержала обязательную сдачу ЕГЭ по истории для выпускников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею об обязательной сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории. Ее слова приводитТАСС.

«Принято решение, что с 2026 года это будет добровольный принцип — если ты поступаешь на философский, условно, факультет, то ты можешь добровольно сдать экзамен по истории. А с 2027 года — это будет обязательная сдача», — сказала парламентарий.

По ее мнению, не существует серьезных аргументов, которые могут позволить отрицать необходимость введения итоговой аттестации по этому предмету.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что история не станет обязательным предметом на ЕГЭ в ближайшие два года. Идею о том, что ЕГЭ по истории нужно обязательно сдавать всем поступающим в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности до этого поддержал президент России Владимир Путин.

ЖЗЛ
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