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19:52, 24 июля 2025Спорт

Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга спортсмен победил китайца У Ибина. Встреча прошла в четверг, 24 июня, и продлилась два сета. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час и 9 минут.

Медведев занимает 14-е место в рейтинге ATP. Ибин является 243-й ракеткой мира. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем встречи между британцем Дэниелом Эвансом и французом Корентеном Муте.

Ранее Медведев объяснил неудачные выступления на турнирах «Большого шлема». «Мы не так хороши, как Федерер, Надаль, Джокович или Маррей, и пока не так хороши, как Синнер и Алькарас», — заявил россиянин.

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