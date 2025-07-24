Напуганные пассажирки разбившегося Ан-24 сняли самолет на видео перед полетом

Shot: Пассажирки разбившегося Ан-24 сразу испугались состояния самолета

Молодые пассажирки разбившегося в Амурской области Ан-24 сразу испугались состояния самолета и сняли его на видео перед и после полета. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что девушки оказались в числе тех, кто покинул борт после приземления в Благовещенске. А остальные 43 человека отправились дальше в Тынду, но так и не долетели. На одной из записей пассажирки снимают необычные испарения возле багажной полки самолета. По их словам, борт показался очень старым.

Ранее сообщалось, что россиянка в последний момент отказалась лететь на Ан-24 и спасла себе жизнь. Марине Авалян перенесла поездку в Тынду из-за болезни внучки, а потому не села в самолет, который 24 июля потерпел крушение.

Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды. Осмотр с воздуха места крушения предварительно показал, что выживших нет. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.