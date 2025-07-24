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02:00, 24 июля 2025Наука и техника

Открыт неожиданный метод лечения разрушительной болезни памяти

A&D: Инсулин в назальном спрее помогает замедлить болезнь Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк‑Форест подтвердили: инсулин, введенный через назальный спрей, безопасно и эффективно достигает ключевых зон мозга, отвечающих за память и мышление. Результаты опубликованы в Alzheimer’s & Dementia. С помощью позитронно‑эмиссионной томографии удалось проследить, как препарат попадает в 11 областей мозга, включая гиппокамп и височные доли.

Это открытие дает новый инструмент для лечения болезни Альцгеймера. Инсулин улучшает обмен веществ в нейронах, снижает воспаление и замедляет разрушение связей между нервными клетками. Такой эффект способен притормозить снижение памяти и когнитивных функций. Назальный способ доставки позволяет обойти гематоэнцефалический барьер — защиту мозга, через которую большинство препаратов не проходят.

В исследовании участвовали 16 человек в возрасте около 72 лет. Часть из них уже имела легкие когнитивные нарушения, и у них наблюдались другие модели усвоения препарата. Это значит, что в будущем можно будет подбирать схему лечения индивидуально, чтобы добиться наилучшего результата для каждого пациента.

Ученые называют этот результат важным шагом к более доступным и эффективным методам терапии. В ближайшие 12–18 месяцев планируются масштабные исследования, которые помогут понять, как состояние сосудов, накопление амилоида и пол пациента влияют на доставку препарата. Новый подход дает надежду на замедление болезни Альцгеймера и улучшение качества жизни миллионов людей.

Ранее стало известно, что музыка может приносить реальную пользу пациентам с деменцией в больничных отделениях.

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