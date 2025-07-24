Пассажирка прямо перед вылетом вышла из разбившегося Ан-24 в Приамурье. Ее спас один звонок

Пассажирка прямо перед вылетом вышла из упавшего Ан-24 из-за звонка от дочери

Марине Авалян, одна из пассажирок Ан-24, разбившегося в Амурской области, вышла из самолета прямо перед вылетом. Ее спас звонок от дочери, которая сообщила, что заболела старшая внучка, и попросила остаться с младшей.

Как рассказал Самвел, брат ее мужа, она действительно вышла из самолета перед вылетом, забрала багаж и поехала домой к дочери. «У нее двое детей, одна маленькая. Скорую вызвали, чтобы в больницу увезти [старшую внучку], а за младшей некому было смотреть. И она вышла из самолета, вернулась домой», — уточнил мужчина, утвердительно ответив на предположение, что таким образом внучка спасла бабушку.

Позднее Марине Авалян все же отправилась в Тынду, но уже на поезде. Об упавшем самолете она узнала из новостей.

Самолет упал в труднодоступной местности

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Предварительно, выживших нет.

Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности.

На борту Ан-24, по предварительным данным, было 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

Самолет вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой. Там он совершал техническую посадку во время рейса в Тынду. Фактический вылет в аэропорт назначения состоялся в 11:20 по местному времени (05:20 мск).

Связь с самолетом была потеряна около 13 часов по местному времени (7 утра по московскому). При заходе на посадку борт ушел на второй круг, после чего связь с ним прервалась, рассказали в транспортной прокуратуре.

Выдвинуты две предварительные версии крушения

Неисправность и человеческий фактор рассматривают в качестве версий крушения самолета Ан-24. Об этом сообщило Восточное управление Следственного комитета России на транспорте.

«Разрабатывается сразу несколько версий. Первая — это техническая неисправность, а вторая — это, как правило, человеческий фактор, нарушения при выполнении полета», — заявил первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев.

Потерпевший крушение Ан-24 был произведен почти 50 лет назад, сертификат его летной годности был продлен до 2036 года.