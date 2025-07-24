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17:36, 24 июля 2025Спорт

Подсчитан возможный заработок синхрониста Мальцева за три золота на чемпионате мира

Metaratings: Мальцев может заработать за три золота на ЧМ 4,4 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Российский синхронист Александр Мальцев по итогам чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, на котором он завоевал три золотые медали, может заработать 4,4 миллиона рублей. Возможную сумму призовых подсчитал Metaratings.

Сумма призовых от организаторов турнира за три победы после вычета налогов составит 42,5 тысячи долларов (3,37 миллиона рублей). Кроме того, Мальцеву положены выплаты от Министерства спорта России. Каждую золотую медаль ведомство оценивает в 358 400 рублей. Таким образом, суммарный заработок синхрониста превысит 4,4 миллиона рублей.

Ранее Мальцев рассказал о страхе на чемпионате мира. «Мы переживали за все: как нас примут, как будут работать новые правила», — поделился спортсмен.

На турнире в Сингапуре Мальцев победил, выступая сольно в произвольной и технической программах. Третье золото он завоевал в технической программе микст-дуэтов вместе с Майей Гурбанбердиевой.

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