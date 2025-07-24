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17:29, 24 июля 2025Россия

Путин объявил минуту молчания по жертвам катастрофы в Амурской области

Путин объявил минуту молчания по жертвам авиакатастрофы в Амурской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию подводных сил в Архангельске объявил минуту молчания по жертвам авиакатастрофы в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших во время крушения гражданского самолета Ан-24.

«Хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал Путин, после чего объявил минуту молчания в память погибших россиян.

О крушении пассажирского самолета в Амурской области стало известно утром 24 июля. Борт следовал рейсом ХабаровскБлаговещенскТында.

Сообщалось, что ни одному из 49 человек на борту Ан-24 не удалось выжить. С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

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