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17:30, 24 июля 2025Россия

Путин отреагировал на крушение пассажирского самолета Ан-24

Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24 в Амурской области. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин впервые публично отреагировал на катастрофу в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота в Архангельской области. «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал он.

Глава государства также объявил минуту молчания по жертвам крушения.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил с 25 июля региональный трехдневный траур в связи с авиакатастрофой. Он также сообщил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Помимо этого, родственникам пассажиров рейса оплатят дорогу до места крушения Ан-24.

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Пассажирский самолет Ан-24, следовавший рейсом ХабаровскБлаговещенскТында, потерпел крушение утром 24 июля. Борт перестал выходить на связь во время захода на посадку. В сети также появились кадры, на которых видно, как самолет идет на второй круг на крайне низкой высоте перед заходом на посадку. Специалисты считают, что в этот момент могла произойти потеря управления.

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