Раскрыт размер выплаты семьям жертв крушения Ан-24

Семьям каждой жертвы крушения Ан-24 из Хабаровского края выплатят миллион рублей

Семьям каждой жертвы крушения самолета Ан-24 из Хабаровского края выплатят по одному миллиону рублей. Размер выплаты раскрыл губернатор российского региона Дмитрий Демешин в своем Telegram.

Чиновник добавил, что с пятницы, 25 июля, в регионе будет объявлен трехдневный траур — по всему краю будут приспущены флаги в знак скорби. Для оперативного решения вопросов помощи семьям создадут краевой штаб.

Демешин также сообщил, что родственникам жертв авиакатастрофы, пожелавшим выехать на место трагедии, окажут необходимое содействие и оплатят проезд. «Еще раз выражаю свою скорбь и соболезнования всем, кого коснулась эта беда. Мы рядом, своих не бросаем!» — написал губернатор.

Ранее о намерении оказать материальную и моральную поддержку семьям жертв заявили в авиакомпании «Ангара». В беседе с РИА Новости представители перевозчика выразили соболезнования в связи с трагедией.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что никому из более 40 пассажиров разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 не удалось выжить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области в четверг, 24 июля. Основные версии трагедии — технический сбой или ошибка экипажа из-за плохих погодных условий.