Раскрыта информация о пилоте упавшего в Амурской области самолета

Shot: Командиром упавшего в Амурской области Ан-24 был 61-летний житель Иркутска

Командиром воздушного судна Ан-24, рухнувшего в Амурской области, был 61-летний житель Иркутска Вячеслав Логвинов. Информацию о пилоте упавшего самолета раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мужчина окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе, Казахстан. Второго пилота звали Кирилл Плаксин. Кто именно из них вел посадку, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на борту Ан-24 была годовалая девочка. Ребенок летел в Тынду вместе с матерью — 25-летней Нигиной.

Самолет с десятками пассажиров перестал выходить на связь, пролетая над Амурской областью, в четверг, 24 июля. Воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Место крушения Ан-24 было обнаружено в 15 километрах от города Тында, на склоне горы в труднодоступной местности.