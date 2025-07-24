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11:18, 24 июля 2025Путешествия

Раскрыта информация о пилоте упавшего в Амурской области самолета

Shot: Командиром упавшего в Амурской области Ан-24 был 61-летний житель Иркутска
Алина Черненко

Фото: Пресс-служба Росавиации / РИА Новости

Командиром воздушного судна Ан-24, рухнувшего в Амурской области, был 61-летний житель Иркутска Вячеслав Логвинов. Информацию о пилоте упавшего самолета раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что мужчина окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Т. Я. Бегельдинова в Актобе, Казахстан. Второго пилота звали Кирилл Плаксин. Кто именно из них вел посадку, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на борту Ан-24 была годовалая девочка. Ребенок летел в Тынду вместе с матерью — 25-летней Нигиной.

Самолет с десятками пассажиров перестал выходить на связь, пролетая над Амурской областью, в четверг, 24 июля. Воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании «Ангара», выполняло рейс ХабаровскБлаговещенск — Тында. Место крушения Ан-24 было обнаружено в 15 километрах от города Тында, на склоне горы в труднодоступной местности.

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