Раскрыта сумма рекордного контракта российского хоккеиста Капризова в НХЛ

Хоккеист Капризов может получить 15 миллионов долларов за сезон в «Миннесоте»

Журналист Фрэнк Серавалли заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» предлагает российскому нападающему Кириллу Капризову новый контракт. Его слова приводит Gone Puck Wild.

По информации источника, хоккеист может получить 15 миллионов долларов за сезон, при этом контракт будет рассчитан на восемь лет. «В любом случае это будет значительный контракт, самый крупный в истории "Миннесота Уайлд"», — посчитал Серавалли.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о будущем Капризова в команде. По мнению Герина, россиянину нравится в «Миннесоте». Он выразил надежду, что Капризов проведет у них всю карьеру.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.