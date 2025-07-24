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12:51, 24 июля 2025Спорт

Тарасова назвала сходства между россиянами и американцами

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что россияне и американцы — трудоголики
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала сходства между россиянами и американцами. Ее слова приводит Sport24.

Специалист заявила, что жители США и России — трудоголики. Кроме того, россияне и американцы любят свои страны, а также собираться шумными компаниями. «У американцев все нормально и хорошо», — подчеркнула Тарасова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала финансовые преимущества россиян перед американцами. По ее словам, жизнь в США дороже за счет медицинской страховки, страховки на машину и жилье, а также платного образования.

В 1990-е Тарасова на протяжении нескольких лет работала в США тренером. В разное время она была наставником таких американских фигуристов, как Саша Коэн, Джонни Вейр и Эван Лайсачек.

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