Тайско-камбоджийский конфликт ударит по одному из секторов мировой экономики

РИА Новости: Конфликт Таиланда и Камбоджи угрожает мировому автопрому

Мировая автомобильная промышленность может получить урон из-за конфликта Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Прогноз обоснован тем фактом, что Таиланд является основным поставщиком натурального каучука, который используется для производства автомобильных шин. В 2024 году около двух третей мировых поставок этого сырья (почти на пять миллиардов долларов) пришлось именно на Таиланд. Свой каучук он продает в основном в те государства, которые считаются главными мировыми производителями шин. Речь идет о Китае, Японии и США.

Ранее появился прогноз, что конфликт Таиланда и Камбоджи может отразиться на поставках кормов для домашних животных. Дело в том, что в прошлом году Таиланд располагался на втором месте по поставкам этой продукции, экспортировав ее на 2,7 миллиарда долларов.

Что касается российских туристов, отдыхающих в Таиланде, то как заверили в Российском союзе туриндустрии, им ничего не угрожает, так как они находятся вне зоны риска.