Украинский военный рассказал об окружении ВСУ в ДНР

Боец ВСУ Бунятов: ВС России просочились в Торское и окружают украинских военных

Российские военные просочились в Торское Донецкой народной республики (ДНР) и окружают украинские подразделения в нескольких районах села. Об этом рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов.

«Враг проник в Торское и занял оборону в окружении — такие действия способствуют дестабилизации нашей обороны и продвижению врага в этом направлении», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска пытаются создать «котлы» на нескольких флангах в населенном пункте.

Ранее в ВСУ рассказали о наступлении российских войск в Запорожской области. По словам украинского бойца с позывным Алекс, Вооруженные силы России продвинулись за Каменским и закрепились на подступах к Степногорску.