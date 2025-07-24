В Кремле раскрыли позицию по Зангезурскому коридору

Песков: Вопрос о Зангезурском коридоре является суверенным делом Еревана и Баку

Вопрос о Зангезурском коридоре является суверенным делом Еревана и Баку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора», — сказал он.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев оценил перспективы подписания мира между Арменией и Азербайджаном. «Думаю, мы очень близки к подписанию», — сказал он.

До этого Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание Арменией Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в 2022 году произошло слишком поздно. Политик отдельно обвинил бывшего президента Армении Сержа Саргсяна из-за его высказывания о «тупике» в переговорном процессе с Азербайджаном.