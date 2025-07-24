В Мариуполе предложили снять продолжение «Моей прекрасной няни»

Мариупольская студия предложила снять продолжение сериала «Моя прекрасная няня»

Мариупольская киностудия имени Николая Данилевского выступила с предложением снять продолжение сериала «Моя прекрасная няня». Об этом заявили режиссер Наталья Гончарова и актер Илья Домбровский.

По словам инициаторов, история о том, как «няня Вика» разочаровывается в жизни в Москве и возвращается домой, в Мариуполь, могла бы понравиться фанатам оригинала. Такое мнение они высказали, узнав о подготовке съемок новой версии культового шоу с Олесей Иванченко в главной роли.

«Это было бы очень здорово. Отличная идея. Особенно сейчас, когда Мариуполь стал лицом возрождающегося Донбасса. Людям было несладко, они хотят сбросить с себя груз, просто посмеяться, повеселиться. Мы ходим на море, мы живем», — заявила Гончарова.

Ранее исполнительница главной роли в «Няне Оксане» призвала не сравнивать ее с Анастасией Заворотнюк. Олеся Иванченко заявила, что актриса, исполнившая роль Вики в ситкоме «Моя прекрасная няня», является одной из ее любимых артисток.