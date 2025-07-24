В МВФ заявили о важности независимости центробанков

МВФ по поводу критики Трампа в адрес ФРС: Независимость ЦБ чрезвычайно важна

Независимость работы центробанков, которая должна сочетаться с подотчетностью обществу, очень важна, поскольку в том числе благодаря ей удалось добиться стабилизации инфляции во многих странах мира. Соответствующие заявления официального представителя фонда Джули Козак, сделанные в ответ на вопрос о ситуации вокруг выполняющей в США функции ЦБ Федеральной резервной системы (ФРС), приводит ТАСС.

«Чрезвычайно важно, чтобы центробанки имели возможность достигать поставленных целей», — отметила в связи с этим Козак.

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставки. Американский президент при этом опровергает наличие планов досрочно отправить функционера в отставку, но с прошлой недели на повестку стал вопрос о перерасходе средств для ремонта исторических зданий ФРС, который, как пишут СМИ, в Белом доме могут использовать в качестве основы для возможного увольнения Пауэлла «по уважительной причине».

Ранее в четверг, 24 июля, стало известно, что Трамп намерен лично поучаствовать в экскурсии по стройплощадке в ФРС, организованной для представителей его администрации.