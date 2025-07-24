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15:14, 24 июля 2025Спорт

В Норвегии назвали отчаянием тренировки российских лыжников в Европе

Эксперт Шинстад о тренировках российских лыжников в Европе: Это отчаяние
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по лыжным гонкам Петтер Шинстад в эфире TV2 прокомментировал тренировки россиян в Европе.

«За этим стоит скрытое отчаяние. Время летит слишком быстро для них. Они скрывают это под оскорбительной оболочкой позитива», — заявил норвежец. Он посчитал, что российская сторона стала более дипломатичной в вопросе допуска к международным турнирам, так как без практики ведущие лыжники теряют форму.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала ответственного за блокировку допуска россиян к международным турнирам. Она заявила, что виновником является европейское лобби.

В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

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