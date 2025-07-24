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07:31, 24 июля 2025Наука и техника

В заявленных возможностях турецкой гиперзвуковой ракеты усомнились

Кнутов: Турецкая Tayfun не соответствует требованиям к гиперзвуковым ракетам
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ракета Tayfun Block 4, которую называют первой гиперзвуковой ракетой Турции, не соответствует требованиям к полноценному гиперзвуковому оружию. В заявленных возможностях изделия усомнился военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

По его словам, новая Tayfun — это обычная баллистическая ракета, которая летит к цели со скоростью более пяти тысяч километров в час. Поэтому ее фактически можно называть гиперзвуковой.

«Особенность реальных гиперзвуковых ракет заключается в том, что они в основном летят по особой траектории и на конечном участке маневрируют, что затрудняет их уничтожение. Ракета Турции, судя по внешнему виду, это та же баллистическая ракета, только усовершенствованная», — сказал Кнутов.

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Также он усомнился в заявленной точности ракеты с вероятным отклонением не более пяти метров. Эксперт допустил, что такой результат получили в идеальных условиях, а при воздействии систем радиоэлектронной борьбы ее точность упадет.

Ранее стало известно, что Tayfun Block 4 представили на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Ракета весом семь тонн получила многоцелевую боевую часть.

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