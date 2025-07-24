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13:22, 24 июля 2025Бывший СССР

Захарова раскрыла способ нормализации отношений с Азербайджаном

Захарова: Освобождение россиян Баку стало бы шагом к нормализации отношений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Одним из шагов к нормализации отношений между Россией и Азербайджаном могло бы стать освобождение задержанных российских журналистов. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы надеемся на скорейшую нормализацию, напомню, что был вызван посол Азербайджана в МИД и была вручена нота протеста. Мы немедленно просили освободить наших журналистов», — заявила она.

Захарова отметила, что сейчас отношения Москвы и Баку переживают непростой период. Она подчеркнула, что в республике были задержаны еще два гражданина и Россия поддерживает контакты по линии правоохранительных органов.

30 июня стало известно, что в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители задержали главу агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Их обвинили в мошенничестве и незаконном предпринимательстве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.

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