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12:13, 24 июля 2025Спорт

Журова согласилась с раскритиковавшим выступление россиян под нейтральным флагом немцем

Журова: Российским пловцам должны разрешить выступать с флагом и гимном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова согласилась с немецким пловцом Йошей Сальховым, раскритиковавшим выступление россиян под нейтральным флагом. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что спортивные федерации должны разрешить выступление атлетов из России с флагом и гимном. «Иначе это выглядит странно, потому что болельщики со всего мира все равно все знают и понимают», — посчитала она.

Ранее Сальхов заявил, что выступает против россиян в нейтральном статусе. Он назвал это самообманом, так как все понимают, из какой страны приехали атлеты.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральными флагами.

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