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00:44, 24 июля 2025Спорт

Немецкий спортсмен раскритиковал выступление россиян под нейтральным флагом

Немецкий пловец Сальхов: Мы обманываем сами себя, используя нейтральный флаг
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / AP

Немецкий пловец Йоша Сальхов раскритиковал выступление россиян под нейтральным флагом. Его слова приводит Sport1.

«В политике идет конфронтация, в то время как спорт приоткрывает двери. Особенно мне не нравится нейтральный флаг. Мы же все понимаем, что эти спортсмены приехали из России, и обманываем сами себя. Сложно. Либо уж все, либо ничего», — заявил Сальхов.

Немец признал, что спорт и политика взаимосвязаны. «Мировой спорт должен снова открыть двери и сблизить нас. И это в некоторой степени противоречит логике», — отметил он.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральными флагами.

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