Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье пассажирского самолета доставили в Москву

Росавиация: Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву

Бортовые самописцы разбившегося под Тындой в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к их расшифровке в ближайшее время. «В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства», — добавил Кореняко.

Обломки самолета обнаружили 24 июля в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Борт следовал рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында и перестал выходить на связь во время захода на посадку. Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. 25 июля стало известно, что на месте крушения самолета Ан-24 нашли черные ящики.