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00:01, 26 июля 2025Путешествия

Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье пассажирского самолета доставили в Москву

Росавиация: Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Бортовые самописцы разбившегося под Тындой в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к их расшифровке в ближайшее время. «В работе комиссии МАК участвуют специалисты агентства», — добавил Кореняко.

Обломки самолета обнаружили 24 июля в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Борт следовал рейсом ХабаровскБлаговещенск — Тында и перестал выходить на связь во время захода на посадку. Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. 25 июля стало известно, что на месте крушения самолета Ан-24 нашли черные ящики.

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