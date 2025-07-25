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20:52, 25 июля 2025Наука и техника

Создатель Call of Duty засудит читеров

Создатель игр Call of Duty собрался засудить производителя читерского ПО
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Call of Duty» 

Американская студия Activision подала в суд на создателя читерского программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает издание The Los Angeles Times.

Читы — компьютерные программы, которые позволяют геймерам получать преимущество в играх. Журналисты выяснили, что Activision, которая является разработчиком игр серии Call of Duty, направила иск еще в мае. Ответчиком стал Райан Ротхольц, которого называют создателем Lergware — читерского ПО для Call of Duty.

Ротхольц пытался дважды подать ходатайство о прекращении дела, однако ему отказали. В Activision заявили, что ответчик создавал ПО, которое нарушало соревновательный характер игр и наносило ущерб репутации Activision. Также, по словам юристов, Райан Ротхольц зарабатывал на продаже Lergware. Программа энтузиаста позволяет геймерам видеть сквозь стены и автоматически наводить прицел оружия на игроков.

Журналисты издания отметили, что представители Activision связывались с хакером в 2023 году, предлагая ему прекратить противоправную деятельность. Однако, судя по всему, он провел ребрендинг своего продукта и продолжил распространять ПО.

Авторы The Los Angeles Times заметили, что не знают, собралась ли Activision потребовать определенную компенсацию с Ротхольца. Однако студия уже выигрывала подобные дела. Так, в 2024 году суд в Калифорнии присудил компании 14 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, связанный с чит-программами.

Ранее стало известно, что злоумышленники заразили игру в Steam опасным вирусом. Выяснилось, что после установки игры на компьютере запускались вредоносные программы HijackLoader и Fickle Stealer.

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