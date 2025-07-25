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14:05, 25 июля 2025Наука и техника

В Steam нашли зараженную вирусом игру

В Steam нашли игру Chemia, зараженную опасным вирусом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Chemia» 

Злоумышленники заразили игру в Steam опасным вирусом. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

По словам журналистов, факт заражения игры Chemia от разработчика Aether Forge Studios стал известен несколько дней назад. Выяснилось, что после установки игры на компьютере запускаются вредоносные программы HijackLoader и Fickle Stealer. Последняя ворует файлы cookie, данные криптовалютных кошельков и прочую информацию.

Рассказавшие о проблеме специалисты Prodaft заметили, что геймеры не подозревают, что из Steam можно загрузить вирус. По их словам, игроки доверяют авторитетной платформе. Также вредоносное программное обеспечение (ПО) работает в фоновом режиме и не нагружает компьютер.

BleepingComputer обратилось к разработчикам Chemia и в Valve, которая управляет Steam, с просьбой прокомментировать ситуацию. Но журналисты не получили оперативного ответа. В настоящий момент Chemia все еще доступна для скачивания.

В материале говорится, что Chemia стала третьей в году игрой, зараженной в Steam. Ранее вредоносное ПО находили в Sniper: Phantom's Resolution и PirateFi.

Ранее в Steam выяснили, что около 60 процентов геймеров предпочли Windows 11 устаревшей Windows 10. В мае доля Windows 11 и 10 составляла 58 и 37 процентов соответственно.

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