Дочь пилота рухнувшего в Амурской области Ан-24 рассказала об отце

Дочь командира рухнувшего под Тындой Ан-24 заявила, что ее отец жил небом

Ольга Логвинова, дочь командира рухнувшего под Тындой Ан-24 Вячеслава Логвинова, заявила, что ее отец любил свою профессию и «жил небом». Об этом она заявила в беседе с 360.ru.

По словам дочери пилота, Логвинов был хорошим человеком. Трудовую деятельность он начал в 1985 году — то есть речь идет о пилоте с 40-летним опытом.

«Он окончил Октябрьское высшее летное училище гражданской авиации. Он в гражданской авиации с 85-го года. Очень опытный пилот», — подчеркнула дочь летчика.

При этом Логвинова не стала отвечать на вопрос о том, жаловался ли ее отец на тот самый Ан-24. Она отметила, что не хочет сейчас делать выводы, потому что в причинах и подробностях трагедии будет разбираться следствие. Дочь летчика обратила внимание на то, что Логвинов никогда не жаловался на авиакомпанию и очень любил свою работу.

«Как бы там что ни было, ему все нравилось. Он небом жил», — заключила она.

Обломки самолета обнаружили 24 июля в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. Это позже подтвердил Следственный комитет России. 25 июля стало известно, что на месте крушения самолета Ан-24 нашли черные ящики. Их планируют доставить в Москву для расшифровки.