Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:49, 25 июля 2025Путешествия

На месте крушения самолета Ан-24 нашли черные ящики

Минтранс: На месте крушения Ан-24 в Амурской области нашли черные ящики
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Бортовые самописцы нашли на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

Уточняется, что «черные ящики» планируют доставить в Москву для расшифровки.

Ранее сообщалось, что разбившийся самолет четыре раза попадал в авиаинциденты. Ан-24 был произведен почти 50 лет назад. Сертификат летной годности продлили до 2036 года.

Обломки самолета обнаружили 24 июля в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. Это позже подтвердил Следственный комитет. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте крушения самолета Ан-24 нашли черные ящики

    Выгнанный «с очень интересной формулировкой» из советской передачи ведущий раскрыл ее

    Мадагаскар примет участие в «Интервидении»

    Суд огласил приговор собравшему бомбу по инструкции жителю Подмосковья

    Участник СВО рассказал о жесткости вагнеровцев к слюнтяям

    Зеленский объяснил свое поведение в ходе скандала с НАБУ

    Семья бойца СВО получила 16 миллионов рублей «гробовых» и потребовала еще 12 миллионов

    Зеленский высказался о детях из России на Украине

    Трамп установил антирекорд

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости