На месте крушения самолета Ан-24 нашли черные ящики

Минтранс: На месте крушения Ан-24 в Амурской области нашли черные ящики

Бортовые самописцы нашли на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

Уточняется, что «черные ящики» планируют доставить в Москву для расшифровки.

Ранее сообщалось, что разбившийся самолет четыре раза попадал в авиаинциденты. Ан-24 был произведен почти 50 лет назад. Сертификат летной годности продлили до 2036 года.

Обломки самолета обнаружили 24 июля в 15 километрах от Тынды, Амурская область. Осмотр места крушения с воздуха предварительно показал, что выживших нет. Это позже подтвердил Следственный комитет. В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.