«Его боевая мощь не такая и большая». Военные — о судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов», который хотят пустить на металлолом

Подводник Курдин: Боевая мощь «Адмирала Кузнецова» не такая и большая

Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», спущенный на воду еще 40 лет назад, могут продать или утилизировать, пустив на металлолом. Ремонтировать такой корабль нет смысла, полагает председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), глава банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, восстановление и усовершенствование крейсера до современных стандартов обойдется в колоссальную сумму.

Военные эксперты по просьбе «Ленты.ру» прокомментировали вопрос дальнейшей судьбы корабля.

Срок службы крейсера назвали слишком большим

Председатель Санкт-Петербургского клуба подводников Игорь Курдин согласен с Костиным: корабль уже слишком долго находится в эксплуатации, его полное восстановление обойдется стране в круглую сумму.

По сравнению с иностранными авианосцами его боевая мощь не такая и большая. Ремонт будет дорогой, но есть ли смысл? На мой взгляд, заявления, которые последние десять лет звучат от некоторых экспертов, о том, что мы будем строить большие авианосцы, подобные американским, китайским, как помягче сказать, это не проект. Потому что авианосцы — это очень дорогое удовольствие Игорь Курдин председатель Санкт-Петербургского клуба подводников

Специалист напомнил, что авианосные корабли обычно не работают в одиночку. Для их охраны и обороны нужно задействовать множество других кораблей. Говоря об «Адмирале Кузнецове», Курдин заметил, что у крейсера нет такой боевой мощи, как у иностранных аналогов, так что прикладывать столько усилий для его модернизации и дальнейшего использования просто нет смысла.

«Стоит ли восстанавливать авианосец "Адмирал Кузнецов", я думаю, это решает не ВТБ, который сейчас контролирует ОСК. Это все-таки главное командование ВМФ должно определиться, нужен ли этот корабль или нет», — заключил эксперт.

Имя «Адмирала Кузнецова» призвали сохранить для будущих поколений

Авианосец назван в честь одного из лучших флотоводцев своего времени, Николая Кузнецова, который стоял у истоков создания советского флота. Если корабль все же решат продать, то его имя стоит оставить нетронутым, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Говоря о возможном восстановлении крейсера, Колесник заметил, что окончательное решение должны принять в Минобороны страны, ориентируясь при этом на военные вызовы, с которыми страна может столкнуться в будущем.

Такие авианесущие крейсеры нужны. Но все-таки, если бы у него была энергетическая установка ядерная, было бы, наверное, лучше. Потому что не надо тащить за собой танкеры для заправки. 40 лет — это не так много для корабля Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Кроме того, депутат предложил дать крейсеру следующего поколения такое же имя. «Я как подводник считаю, что нужно построить атомную подводную лодку следующую и дать ей имя адмирала Кузнецова. Построить ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Имя адмирала Кузнецова уйти не должно», — резюмировал политик.

«Адмирал Кузнецов» в порту Мурманска Фото: Павел Львов / РИА Новости

Крейсер предложили восстановить для сохранения преимущества на воде

За восстановление последнего в России авианосца выступил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Он заявил, что страна располагает высококлассными специалистами палубной авиации, деятельность которых невозможно представить без авианесущих кораблей.

По его словам, при выходе флота в океан мощь палубных истребителей Су-33 и других российских самолетов не получится заменить чем-то иным. Он призвал как можно скорее выводить «Адмирала Кузнецова» в море и строить новый несущий корабль, чтобы не терять преимущество на воде.

Мое мнение такое, что не надо торопиться. Мы — великая морская держава. Будем исходить из этого Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга

Дандыкин сослался на военный опыт других стран, напомнив, что Китай, США и Индия по сей день не только сохраняют свой авианосный флот, но и совершенствуют его.