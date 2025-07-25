Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:33, 25 июля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Российский военный высказался о признании ремонта «Адмирала Кузнецова» бессмысленным

Военный Дандыкин: Авианосец «Адмирал Кузнецов» нужно восстановить
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Авианосец «Адмирал Кузнецов» нужно восстановить, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так о признании ремонта крейсера бессмысленным специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас есть палубная авиация. У нас есть летчики, которые являются элитой морской авиацией, палубники. Я считаю, что никто не отменял, несмотря на все беспилотники, авианесущие корабли. Нужно крейсер выводить на воду и строить новый несущий корабль», — заявил Дандыкин.

Мое мнение такое, что не надо торопиться: нужно восстановить, вывести [на воду] и работать. Потом уже построить другой корабль и работать [на нем]. Мы — великая морская держава. Будем исходить из этого

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, могут продать или утилизировать. Он назвал ремонт корабля бессмысленным.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предложил назвать следующую атомную подводную лодку в честь военно-морского деятеля в том случае, если крейсер «Адмирал Кузнецов» продадут или утилизируют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?

    В ЕС раскрыли планируемые расходы на Украину

    Суд решил проверить законность приговора осужденной «королеве марафонов»

    Оглашен приговор за хищение недвижимости у Росгвардии и Минобороны на полмиллиарда рублей

    На Украине рассказали о требовании властей к чиновникам уничтожить влияние НАБУ

    Голый мужчина поджег фитнес и спрятался в солярии

    В Британии из-за налога на наследство закрылось множество ферм

    Российский военный высказался о признании ремонта «Адмирала Кузнецова» бессмысленным

    Матвиенко сделала серьезное замечание из-за закона о поиске экстремистских материалов

    Популярный певец рассказал о первых признаках диабета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости