Эксперты ответили на вопрос о массовом запуске новостроек

РИА Новости: Аналитики не увидели предпосылок к массовому запуску новостроек

Текущее снижение ключевой ставки до 18 процентов снизит нагрузку на девелоперов в России, но не приведет к скачку спроса на недвижимость и массовым запускам новостроек. Об этом РИА Новости заявили опрошенные эксперты.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, даже небольшое сокращение стоимости кредитования облегчает финансовую нагрузку на текущие проекты. Однако, несмотря на это до, конца года девелоперы будут сохранять большую осторожность с инвестициями в участки и с запуском новых проектов. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов добавил, что девелоперы будут ждать более выраженного снижения ставки и, соответственно, роста спроса на жилье.

В режиме ожидания будет и часть покупателей, уверен руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. При этом восстановление спроса на рынке жилья произойдет только при снижении ключевой ставки до 12-13 процентов, предположил Выломов.

Гендиректор группы «Плюс» Александр Попов предупредил, что медленное снижение ключевой ставки в будущем может привести к дефициту жилья. Это произойдет к 2026-2027 годам из-за накопления отложенных покупок. В таких условиях рост цен может составить 30-50 процентов.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «А101» Рустам Азизов добавил, что на рынке новостроек уже складывается дефицит — из-за сокращения старта новых объектов.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека в России в дальнейшем вряд ли будет расти темпами последних двух лет, поскольку в это время на рынке был перегрев.

В пятницу, 25 июля, совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта, до 18 процентов годовых.