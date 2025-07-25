ТАСС: Главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов в ходе допроса в Следственном комитете отказался от права не свидетельствовать против себя, хотя следователи предлагали ему воспользоваться статьей 51 Конституции РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«В ходе допроса следователем была предложена статья 51 Конституции РФ, то есть не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, но Трифонов от нее отказался», — говорится в сообщении. Уточняется, что Трифонов в ходе проведения следственных действий находился в кабинете Следкома, ему предоставили еду и воду.

Журналисту вменяются три эпизода дачи взятки сотрудникам полиции за получение информации. Ранее суд арестовал его на два месяца. Подозреваемый обещал суду не скрываться и являться к следователю, также его мама просила о домашнем аресте по месту ее жительства, однако их слова не были услышаны.