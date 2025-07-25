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16:53, 25 июля 2025Мир

Китай проигнорировал претензии ЕС из-за России

Politico: Китай проигнорировал претензии Евросоюза из-за отношений с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китайские представители на встрече с европейскими политиками проигнорировали их претензии касательно отношений Пекина и Москвы. Об этом заявила аналитик Мингда Цю, ее слова приводит Politico.

«Китай не проявлял никакого признания или понимания обеспокоенности Брюсселя. Евросоюзу, скорее всего, придется ввести дополнительные санкции против Пекина из-за его отношений с Москвой», — заявила эксперт.

По ее словам, вопрос поддержки Россией Китая заметно отсутствовал в китайских заявлениях, несмотря на то, что его поднимали и председатель Евросовета Антониу Кошта, и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что конфликт на Украине не должен быть проблемой в отношениях Китая и Европейского союза (ЕС), поэтому Брюссель должен ослабить санкции на китайскую продукцию.

24 июля председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Коштой и фон дер Ляйен. В ходе встречи он призвал европейских политиков к здоровым отношениям между Брюсселем и Пекином.

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