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21:19, 25 июля 2025Экономика

Коммунальщики заплатят россиянину сотни тысяч рублей за падение в подвал

УК заплатит жителю Череповца 200 тысяч рублей за травмы при падении в подвал
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Коммунальщики заплатят жителю Череповца сотни тысяч рублей за падение в подвал. Внимание на ситуацию в российском городе обратила Объединенная пресс-служба судов Вологодской области в Telegram-канале.

В ноябре прошлого года 44-летний мужчина вместе с семьей приехал в Вологду ради участия дочери в конференции школьников. Когда мужчина шел по неосвещенному тротуару вдоль дома, расположенного на улице Гоголя, 103, он споткнулся о бордюр и провалился в яму, с противоположной стороны которой были ступеньки. Позже выяснилось, что место падения россиянина представляло собой неогороженный спуск в подвал. В результате житель Череповца получил переломы поперечных отростков трех поясничных позвонков со смещением.

Через некоторое время пострадавший пошел в суд, чтобы добиться компенсации от управляющей компании (УК), которая занимается обслуживанием дома. С помощью судебно-медицинской экспертизы ему удалось доказать, что полученная травма потребовала длительного лечения, которое заняло больше двух месяцев. Между тем УК не признала свою вину и утверждала, что не виновата в случившемся, ссылаясь на то, что ограждение входа в подвал якобы не требовалось по закону.

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Между тем суд признал управляющую компанию виновной в опасной ситуации, поскольку та не выполнила обязанности по содержанию общего имущества дома и не установила ограждения и предупреждающие знаки, что и привело к падению истца. В результате с коммунальщиков в пользу череповчанина взыскали компенсацию морального вреда, расходов на покупку медицинского корсета и лекарств, а также на судебную экспертизу в размере 130 тысяч, 4,6 тысячи и 2,8 тысячи рублей соответственно и штраф в 65 тысяч рублей. Уточняется, что решение суда пока не вступило в силу.

Ранее в июле стало известно, что петербурженка отсудила у управляющей компании 5,3 миллиона рублей за коммунальную аварию. Причиной стала плесень, которая образовалась из-за воды, постоянно стекавшей с крыши в квартиру на протяжении нескольких месяцев.

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