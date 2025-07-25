Махачев выгулял тигра в Абу-Даби

Российский боец UFC Ислам Махачев выгулял тигра в зоопарке Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев выгулял тигра в зоопарке Абу-Даби. Соответствующее видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео Махачев позирует с тигром на цепи. Российский спортсмен прикоснулся к хищнику и сделал с ним несколько фото.

1 июля Махачев потерял лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. С первой строчки российского бойца сместил испанец грузинского происхождения Илия Топурия, который стал новым чемпионом организации в легком весе. Махачев лишился титула, решив выступать в другом дивизионе.

Ожидается, что следующим соперником Махачева станет австралиец Джек Делла Маддалена, который владеет поясом чемпиона UFC в полусреднем весе. Официально дата поединка не объявлена, но СМИ сообщали, что бойцы могут подраться 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.