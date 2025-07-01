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12:02, 1 июля 2025Спорт

Махачев потерял лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

Испанец Топурия сместил Махачева с первого места в рейтинге лучших бойцов UFC
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев потерял лидерство в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Обновленный список опубликован на сайте промоушена.

С первого места Махачева сместил испанец грузинского происхождения Илия Топурия. Россиянин опустился на вторую строчку.

29 июня Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, освобожденный россиянином. Всего на счету 28-летнего представителя Испании 17 побед и ни одного поражения в ММА.

Махачев четыре раза защищал титул чемпиона в легком весе UFC. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении. Он перешел в средний вес.

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