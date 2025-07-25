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12:35, 25 июля 2025Ценности

Матвиенко назвала Лабубу уродцами

Спикер Совета Федерации Матвиенко назвала куклы Лабубу уродцами
Екатерина Ештокина

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала куклы Лабубу уродцами. Ее слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, данная игрушка обрела всемирную популярность, хотя она имеет несимпатичную внешность.

«Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», — подчеркнула она, призывая создавать уникальные российские изделия.

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В июне Милонов назвал Лабубу атрибутом эскортниц. Депутат Госдумы оценил игрушки с лицами российских политиков, которых представили на Петербургском международном экономическом форуме.

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