Милонов назвал Лабубу атрибутом эскортниц

Депутат Виталий Милонов назвал игрушку Лабубу атрибутом эскортниц

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал популярную куклу Лабубу атрибутом эскортниц. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

Милонов прокомментировал игрушки с лицами российских политиков, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его мнению, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вряд ли может оскорбить кукла с его изображением. «Другое дело, это совершенно нелогично помещать лицо такого умного человека на игрушку, которая является атрибутом безмозглых эскортниц, которых, к сожалению, можно встретить где-то в подвалах», — объяснил политик.

Кроме того, Милонов посоветовал россиянам не общаться с людьми, которые дарят Лабубу. «Поэтому оскорбления никакого нет, а человек, который дарит игрушку в виде вот этой лабуды, сам по себе демонстрирует свою несерьезность», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил импортозаместить игрушку Лабубу.