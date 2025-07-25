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08:01, 25 июля 2025Из жизни

Медведицу-людоедку тайно привезли и выпустили в Германии

В Германии выпустили на волю медведицу-людоедку, растерзавшую человека
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: alpinetrail / Shutterstock / Fotodom

В Германию тайно привезли медведицу-людоедку, растерзавшую человека, и выпустили ее на волю. Об этом сообщает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

В апреле 2023 года медведица по кличке JJ4 напала на 26-летнего Андреа Папи, который совершал пробежку в горах. Это стало первым в современной истории страны смертельным нападением медведя на человека.

Президент провинции Трентино, где произошло нападение, приказал усыпить зверя. Зоозащитные организации выступили против этого решения и оспорили его в суде. В итоге для медведицы решили подыскать новый дом за пределами Италии.

Животное тайно перевезли в «Альтернативный парк волков и медведей» в немецком Шварцвальде. Сотрудники заповедника сообщили, что JJ4 хорошо перенесла дорогу и ведет себя спокойно.

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Медведица будет жить в специальном вольере площадью в один гектар, который обошелся в миллион евро. Деньги собрали за счет частных пожертвований.

JJ4 родилась в Трентино после спаривания двух особей, привезенных из Словении в рамках программы репопуляции Life Ursus. До нападения на Андреа Папи та же медведица набросилась на отца с сыном на горе Пелле.

Ранее сообщалось о тигрице из Индии, которая растерзала двух человек. Жертвам удалось ранить хищницу топором, позже ее увезли в центр для реабилитации диких животных.

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