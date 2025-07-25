«Мона Лизу XIX века» нашли в подсобке закрывшегося ресторана морепродуктов

В США уникальный портрет XIX века нашли в подсобке закрывшегося ресторана

В США уникальный портрет выдающегося врача XIX века нашли в подсобке закрывшегося ресторана морепродуктов в городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщает Daily Mail.

Портрет хирурга Джона Била Дэвиджа, написанный в 1844 году, обнаружили в мае во время оценки имущества в ресторане Bertha's Mussels, который закрылся в 2023 году. Полотно наша оценщица Кэролин Браунли и сразу же связалась с историком медицины Мег Филдинг. Выяснилось, что портрет Дэвиджа, который был одним из самых знаменитых медиков города, много лет украшал интерьер заведения, а потом его положили в подсобку и забыли.

Ларри Питроф, исполнительный руководитель Ассоциации выпускников-медиков Мэрилендского университета, назвал картину «Мона Лизой XIX века», так как это единственное известное изображение Дэвиджа. Врач работал в Балтиморе в конце XVIII и XIX веках. Он, в частности, учил студентов анатомии и проводил вскрытия, что вызывало общественные протесты в те годы. В 1797 году Дэвидж стал одним из немногих врачей, оставшихся в городе во время эпидемии желтой лихорадки, и первым предположил, что она не заразна, а передается через укусы комаров.

Автора портрета установить пока не удалось. Картина была передана в дар медицинскому колледжу Мэрилендского университета. Несмотря на возраст и ненадлежащие условия хранения, портрет Дэвиджа находится в хорошем состоянии и нуждается лишь в небольшой чистке.

Ранее в Великобритании картину известного нидерландского художника XVII века нашли на стене в старой дубильной мастерской. Работа принадлежит кисти Виллема ван Одекеркена.

