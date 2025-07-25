Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 25 июля 2025Россия

Обломки после взрыва в российской многоэтажке разлетелись до соседних домов

Mash: В Саратове обломки многоэтажки разлетелись до соседних домов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Prosecutor's Office of the Saratov Region / Handout / Reuters

В Саратове обломки многоэтажки после взрыва на улице Блинова разлетелись до соседних домов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как утверждает российское издание, от взрывной волны в них оказались повреждены окна.

Mash выяснил, что обломки едва не задели женщину, которая собиралась зайти в подъезд.

До этого стало известно, что пять человек достали из-под завалов после взрыва в многоэтажке в Саратове.

По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека, среди них ребенок.

25 июля в жилом многоэтажном доме в Саратове прогремел взрыв.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Аллигатор попытался утащить женщину под воду

    Украинский боец ММА вышел на бой под песню Виктора Цоя

    В США раскрыли отношение Трампа к конфлитку России и Украины

    В Киргизии заявили о грядущем дефиците воды

    Ремонт «Адмирала Кузнецова» признали бессмысленным

    Зеленский захотел производить дроны в трех странах Европы

    В Кремле обозначили позицию по одному конфликту

    Обломки после взрыва в российской многоэтажке разлетелись до соседних домов

    Стало известно об отсутствии проверок на утечку газа во взорвавшемся российском доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости