Обломки после взрыва в российской многоэтажке разлетелись до соседних домов

Mash: В Саратове обломки многоэтажки разлетелись до соседних домов

В Саратове обломки многоэтажки после взрыва на улице Блинова разлетелись до соседних домов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как утверждает российское издание, от взрывной волны в них оказались повреждены окна.

Mash выяснил, что обломки едва не задели женщину, которая собиралась зайти в подъезд.

До этого стало известно, что пять человек достали из-под завалов после взрыва в многоэтажке в Саратове.

По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека, среди них ребенок.

25 июля в жилом многоэтажном доме в Саратове прогремел взрыв.