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17:44, 25 июля 2025Экономика

Набиуллина выступила против регулирования цен на продукты

Набиуллина предупредила об угрозе дефицита и черного рынка при сдерживании цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Административное регулирование цен ради достижения большей доступности продуктов приведет только к дефициту и черному рынку, где стоимость исчезнувших из продажи товаров будет выше. Об этом на пресс-конференции по итогам совета директоров Центробанка рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Выступление транслировалось в Telegram-канале ЦБ.

По ее словам, Банк России пытается добиться ситуации, при которой спрос не обгонял бы возможности наращивания выпуска товаров, как это было в последнее советское десятилетие. Ключевая ставка должна подстроить стремление граждан покупать под текущий уровень производства.

Регулятор на состоявшемся заседании продолжил снижение ключевой ставки, начавшееся в июне. Основной параметр денежно-кредитной политики (ДКП) опустился до 18 процентов.

В пресс-релизе ЦБ объяснялось, что инфляция снижается быстрее прогнозов, что позволяет ускорить смягчение ДКП. Однако рынок труда остается жестким, инфляционные ожидания снижаются слишком медленно, а спрос по-прежнему обгоняет производительность труда, то есть проинфляционные факторы преобладают.

Ранее «Известия» выяснили, что правительство готовит заморозку цен на ряд социально значимых продуктов питания через заключение прямых долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями. Ключевым пунктом станет контроль Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) над контрактами в области цен.

До этого зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле начал проработку возможности введения мер регулирования цен на основные продукты питания.

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