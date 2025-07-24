В России собрались заморозить цены на ряд продуктов

«Известия»: Власти заморозят цены на продукты с помощью долгосрочных контрактов

Правительство готовит заморозку цен на ряд социально значимых продуктов питания с помощью заключения прямых долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями. Об этом со ссылкой на протокол совещания Минсельхоза с отраслевыми сообществами и торговыми сетями пишут «Известия».

Ведомство предложило Минпромторгу направить свою позицию по внесению соответствующих изменений в законодательство. Также оно интересуется позицией других федеральных органов и представителей отрасли по поводу предлагаемого нововведения.

Под долгосрочным контрактом власти подразумевают договор, предусматривающий поставку товара партиями в течение определенного периода, где цена устанавливается либо при заключении контракта, либо в момент поставки. Главное его преимущество в том, что продавцы получают гарантию наличия товара, а производители — стабильный рынок сбыта.

Предполагается, что перечень товаров для долгосрочных контрактов будет формировать правительство, а Минпромторг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) займется контролем цен в таких контрактах. Источник в министерстве утверждает, что речь идет именно о заморозке цен, которую будут в итоге требовать чиновники.

В ФАС поддержали инициативу, предположив, что она позволит снизить влияние сезонного фактора и исключить значительные скачки цен. В ассоциации «Народный фермер» отметили, что поддерживают контракты сроком от трех до пяти лет, но считают, что необходима структура, отслеживающая цены в контексте себестоимости и прибыльности бизнеса.

Вместе с тем председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов напомнил, что длительные соглашения могут ударить по его участникам, потому что неудачная фиксация цен поставит их в невыгодные условия.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредил, что замедление темпов инфляции к июлю не должно вводить в заблуждение, потому тенденция наблюдается под влиянием временных факторов. Чтобы не допустить нового витка роста цен, надо заморозить стоимость ряда социально значимых продуктов питания.