Побит державшийся 39 лет рекорд России в беге на 100 метров

Спринтер Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 метров

Спринтер Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 метров на молодежном чемпионате страны в Чебоксарах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Крылов преодолел дистанцию за 10,04 секунды. Вторым финишировал Илья Сазонов (10,17), третьим — Александр Миронов (10,32).

Предыдущий рекорд — 10,10 секунды — принадлежал Николаю Юшманову и держался с 1986 года. В 2006-м его повторил Андрей Епишин.

21 июля Алексей Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров на соревнованиях в Бресте. Данилов преодолел дистанцию за 44,56 секунды. Таким образом, Данилов побил рекорд Виктора Маркина, который тот установил на Олимпийских играх 1980 года.