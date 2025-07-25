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20:54, 25 июля 2025Спорт

Побит державшийся 39 лет рекорд России в беге на 100 метров

Спринтер Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 метров
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спринтер Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 метров на молодежном чемпионате страны в Чебоксарах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Крылов преодолел дистанцию за 10,04 секунды. Вторым финишировал Илья Сазонов (10,17), третьим — Александр Миронов (10,32).

Предыдущий рекорд — 10,10 секунды — принадлежал Николаю Юшманову и держался с 1986 года. В 2006-м его повторил Андрей Епишин.

21 июля Алексей Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров на соревнованиях в Бресте. Данилов преодолел дистанцию за 44,56 секунды. Таким образом, Данилов побил рекорд Виктора Маркина, который тот установил на Олимпийских играх 1980 года.

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